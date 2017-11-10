Сайт губернатора Псковской области возобновил работу

12:19, 10 ноября 2017, ПАИ

Сайт губернатора Псковской области возобновил работу после обновления по адресу ведерников.рф.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, электронный ресурс предназначен для получения органами государственной власти Псковской области обратной связи от жителей региона. Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области. Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой активнее высказывать свои предложения по решению актуальных вопросов и развитию области: «Всех нас объединяет общее желание жить в комфортных благоустроенных городах и поселках, водить детей и внуков в современные детские сады и школы, получать качественные медицинские услуги, ездить по хорошим дорогам и отдыхать в ухоженных парковых зонах. Ваши обращения станут сигналом для позитивных изменений и преобразований в работе администрации области и органов исполнительной власти. Я уверен, что вместе мы приложим максимум усилий для дальнейшего развития и процветания нашего региона».

Отметим, что предыдущие вопросы жителей Псковской области в ближайшее время появятся на сайте ведерников.рф в разделе «Архив».