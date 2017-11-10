Великолучанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017»

12:52, 10 ноября 2017, ПАИ

Великолучанка Анастасия Овсянкина вошла в десятку лучших на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Как рассказали в детском саду № 26, воспитатель этого дошкольного учреждения Анастасия Овсянкина примет участие в SMS-голосовании, которое пройдёт 11-12 ноября. В детском саду просят жителей региона поддержать участницу заключительного этапа конкурса от Псковской области.

Для голосования за кандидата нужно отправить сообщение на номер 5544 с текстом: «Воспитатель 2»

Подробности конкурса можно узнать на сайте http://www.vospitatel-goda.ru/.