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Общество

Великолучанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017»

Великолучанка Анастасия Овсянкина вошла в десятку лучших на  VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Как рассказали в детском саду № 26, воспитатель этого дошкольного учреждения Анастасия Овсянкина примет участие в SMS-голосовании, которое пройдёт 11-12 ноября. В детском саду просят жителей региона поддержать участницу заключительного этапа конкурса от Псковской области.

Для голосования за кандидата нужно отправить сообщение на номер 5544 с текстом: «Воспитатель 2»

Подробности конкурса можно узнать на сайте http://www.vospitatel-goda.ru/.

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