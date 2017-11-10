Капремонт фасада и системы электроснабжения проведён в домах в Пскове и деревне Пески

14:39, 10 ноября 2017, ПАИ

8 ноября проведена приемка выполненных работ по капитальному ремонту фасада и системы электроснабжения многоквартирных домов в городе Пскове и Псковском районе. В состав комиссии вошли сотрудники Регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области совместно с представителями муниципалитета, управляющей компании и собственников, строительного контроля и подрядной организации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда капремонта, договор на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме № 52 по Октябрьскому проспекту в Пскове был заключен с «Элит Проект», фактически работы выполнила субподрядная организация «Строй Энерго Плюс».

Генеральный директор «Строй Энерго Плюс» Артур Каухчан отметил, что комиссия проверила мощность автоматов подаваемой нагрузки, осмотрела кабели, проверила результаты работ на соответствие изначальному проекту и техническому качеству, претензий к качеству работ не выявила, что, по его словам, является хорошим показателем совместной работы.

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 1 в деревне Пески Псковского района выполняла подрядная организация «Строй-ИК». Особое внимание в ходе проведения работ уделили восстановлению отмостки.

В настоящее время в Псковской области в рамках исполнения краткосрочных планов капитального ремонта 2016-2017 годов Региональный оператор заключил 226 договоров на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту.