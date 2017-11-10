Вакцина против ряда детских заболеваний поступит в Псковскую область

13:58, 10 ноября 2017, ПАИ

В Госпредприятии «Фармация» ожидается поступление вакцины «Инфанрикс Гекса», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

Вакцина «Пентаксим» (Франция) разработана для вакцинации детей против столбняка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой. В рамках национального календаря профилактических прививок по федеральной программе в регионы поступает отечественная вакцина АКДС (против дифтерии, коклюша, столбняка), гемофильная вакцина и вакцина против полиомиелита инактивированная. В этом году вакцина против полиомиелита инактивированная поступала в ограниченном количестве с перебоями в связи с трудностями производства.

В декабре ожидается поступление в ГП «Фармация» вакцины «Инфанрикс Гекса» на коммерческой основе, которая в некоторых случаях по назначению врача-педиатра может быть использована для вакцинации детей против названных инфекций, а также против вирусного гепатита В.