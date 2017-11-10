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Общество

Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал студентов, собравшихся в Санкт-Петербурге на образовательный конвент «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, он направил участникам приветственное послание

Президент пожелал молодым талантам успехов и выразил надежду, что «форум послужит площадкой для интересного, плодотворного общения, позволит встретиться с будущими работодателями и определить траектории для профессионального роста». 

Конвент проходит для 200 студентов, сдавших в 2014-2017 годах единый государственный экзамен по одному или нескольким предметам на 100 баллов и прошедших конкурсный отбор. Основная цель конвента - выявление, поддержка и содействие дальнейшему трудоустройству молодых талантов в Российской Федерации.

Организаторы конвента – Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна, Правительство Санкт-Петербурга при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки - подготовили насыщенную программу для участников. В течение трех дней молодые таланты познакомятся с национальным клубом «Российские интеллектуальные ресурсы», его структурой, направлениями деятельности и мероприятиями. 

В рамках стратегической сессии «Моя инновационная идея» каждый сможет презентовать подготовленный проект по одному из четырех направлении конвента: «Экономика», «Общество», «Коммуникации», «Технологии». О бизнес-инкубаторах, определяющих факторах профессионального развития, профессиональной студенческой олимпиаде, визуальных техниках личной эффективности расскажут ведущие специалисты данных направлений. С участниками форума встретятся заинтересованные в молодых кадрах представители коммерческих компаний, государственного сектора и представители ВУЗов. 

Итоги конвента подведут 11 ноября: каждый участник разработает свой индивидуальный план развития и представит его на открытии национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы» в городе Санкт-Петербурге.

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