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Общество

Михаил Ведерников встретился с председателем областного совета профессиональных союзов

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников 10 ноября провел рабочую встречу с председателем областного совета профессиональных союзов Ульяной Михайловой. Они обсудили взаимодействие администрации Псковской области с облсовпрофом в вопросах обеспечения социальных и трудовых прав граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поинтересовался составом и деятельностью организации, тем, как строится работа с областной властью и муниципалитетами, а также проблемными вопросами, которые поднимают профсоюзы.

Ульяна Михайлова рассказала, что Псковский областной совет профессиональных союзов насчитывает более 46 тыс. членов и ожидает прибавления порядка 8 тыс. человек, работающих в железнодорожной сфере. Организация охватывает все 26 муниципальных образований региона и имеет обширную сетку, сформированную по территориальному и отраслевому признакам.

Что касается взаимодействия с администрацией области, то с 2009 года основной механизм совместной работы — областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, нацеленная на улучшение социального самочувствия работающих граждан, их оздоровление и поддержание достойного уровня заработной платы. Кроме того, профсоюзы являются партнером областной власти в борьбе с «серыми» зарплатами. На это нацелено соглашение о минимальном размере оплаты труда, которое было впервые подписано администрацией Псковской области, Псковским областным советом профессиональных союзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей в 2016 году.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Ульяна Михайлова также обсудили вопросы индексации заработной платы работников бюджетной сферы, сохранения их социальных гарантий, индексации региональных ежемесячных денежных выплат и пособий. Темой для разговора также стал вопрос переоценки кадастровой стоимости земель в садоводческих товариществах и вопрос развития Псковской ГРЭС.

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