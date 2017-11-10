Проверять владельца перед покупкой подержанного транспорта призывают псковичей приставы

22:27, 10 ноября 2017, ПАИ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает жителей региона перед покупкой автомобиля «с рук» проверить его владельца на наличие долгов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении пояснили, что часто граждане сталкиваются с тем, что не могут переоформить на себя автомобиль, поскольку на бывшем собственнике «висят» непогашенные долги. В этом случае нужно либо возвращать машину назад, либо платить долги владельца, чтобы узаконить машину на свое имя. Такие случаи не единичны, от них не застрахованы многие покупатели подержанных автомобилей.

Поэтому при приобретении машины судебные приставы настоятельно рекомендуют проверить собственника машины на его присутствие в базе данных исполнительных производств. Это можно сделать как через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», который можно найти на главной странице официального сайта УФССП России по Псковской области, а также в приложении «ФССП» для мобильных устройств. В случае, если продавец числится в списке должников, высока вероятность, что на его имущество наложен запрет на любые регистрационные действия или оно может быть под арестом.