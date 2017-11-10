Награду от властей Пскова за вклад в развитие торговли получила предпринимательница

12:49, 10 ноября 2017, ПАИ

Руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов вручил индивидуальному предпринимателю Глафире Ермиловой Почетную грамоту главы города за вклад в развитие торговли и добросовестный труд в системе потребительского рынка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глафира Ермилова одной из первых женщин зарегистрировала ИП на территории города Пскова, и все это время добросовестно содержала свои торговые точки. «Она отдала полвека жизни и внесла достойный вклад в становление и развитие сферы потребительского рынка и услуг, сумела обеспечить высокий уровень организации торгового процесса в непростой экономической ситуации», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Глафира Ермилова, как руководитель, проводит активную работу по поддержке социально - значимых проектов, участвует в благотворительных мероприятиях, помогает многим общественным организациям.