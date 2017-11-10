132 псковича заявили о нарушении прав потребителей в октябре

21:14, 10 ноября 2017, ПАИ

В октябре по «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Псковской области было принято 171 обращение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По вопросам защиты прав потребителей обратились 132 псковича. 102 из них пожаловались на нарушение правил продажи отдельных видов товаров, в том числе 23 сообщения касались текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви, 60 - технически сложных товаров, 7 - строительных материалов и изделий, мебели, 2 - изделий из драгметаллов и драгоценных камней, по 1 - парфюмерно-косметических товаров, автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

О нарушении прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг заявили 30 человек, 18 из них не довольны бытовыми услугами, 5 - услугами телефонной связи, по 3 - медицинскими и деятельностью кредитных организаций, 1 – транспортными услугами.

По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия поступили 29 обращений. 22 псковича задали вопросы по организации питания населения, по 2 - о питьевой воде и питьевом водоснабжении и условиях проживания в жилых помещениях, 1 - о содержании территории поселений.

9 сообщений были связаны с эпидемиологическими вопросами, 1 – с лицензированием.