Урок гимнастики для пожилых посетила замглавы Пскова

13:00, 10 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, заместитель главы Пскова Елена Полонская посетила занятие по гимнастике группы здоровья городской общественной организации инвалидов. По мнению депутата, городские власти должны уделять внимание не только молодёжи, но и людям пожилого возраста, стремящимся вести здоровый и активный образ жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Под руководством председателя первичной организации общества инвалидов микрорайона № 15 Надежды Жогальской, пожилые псковички занимаются гимнастикой раз в неделю в филиале Городского культурного центра на Рижском проспекте, 64. Их тренеру 91 год, Надежда Жогальская - участник Великой Отечественной войны, труженик тыла, в 19 лет после тяжёлого труда на торфоразработках, где приходилось часами стоять в воде, врачи поставили ей диагноз «полиартрит», тогда Надежда Михайловна стала ежедневно заниматься гимнастикой.

Елена Полонская также выполнила комплекс гимнастических упражнений, отметив, что все они подобраны очень правильно – с постепенно увеличивающейся нагрузкой и разнообразием.

Побеседовав с участницами, депутат выяснила, что они хотели бы заниматься два раза в неделю, но сложно найти другое помещение, а в этом зале – очень плотный график занятий. Елена Полонская согласилась, что для поддержания здоровья нужны регулярные занятия, и обещала оказать содействие в поиске помещения.