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Общество

Сквер в Пыталово привели в порядок единороссы

9 ноября в городе Пыталово прошел субботник, организованный местным отделением «Единой России». Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В уборке приняли участие депутаты районного Собрания и активисты партии. Они привели в порядок сквер и другие общественные места – очистили территории от листвы и мусора. 

Подобные экологические акции проводятся в Пыталово регулярно в рамках партийного проекта «Городская среда».

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