Сквер в Пыталово привели в порядок единороссы
9 ноября в городе Пыталово прошел субботник, организованный местным отделением «Единой России». Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
В уборке приняли участие депутаты районного Собрания и активисты партии. Они привели в порядок сквер и другие общественные места – очистили территории от листвы и мусора.
Подобные экологические акции проводятся в Пыталово регулярно в рамках партийного проекта «Городская среда».