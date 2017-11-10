Участок по производству моющих средств открыли в колонии в Середке

13:43, 10 ноября 2017, ПАИ

В поселке Середка в исправительной колонии № 4 запустили участок по производству моющих средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Перед запуском участка была проведена работа по приведению помещений в соответствие установленным требованиям для данного вида производства. Также был произведен ремонт, установлено технологическое оборудование заказчика, осуществлено подключение к электрической сети учреждения, а также установлен счетчик учёта потребляемой электроэнергии на участке.

Кроме того, под контролем представителей компании была произведена пробная партия моющего средства для рук в количестве 8000 литров, которая полностью устроила заказчика. На сегодняшний момент уже прорабатывается вопрос по рынку сбыта продукции в количестве не менее 30 тонн в месяц.

«Для заказчиков основными плюсами сотрудничества с УФСИН являются свободные производственные площади, отсутствие арендной платы, а также наличие квалифицированной рабочей силы. Заработная плата осужденного составляет 1 МРОТ (7800 рублей при выполнении норм выработки)», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, наличие свободных площадей и резервов для подключения энергоёмкого оборудования, отопления, водоснабжения, канализации и складских помещений позволяет организовать многопрофильное производство в рамках одного предприятия.