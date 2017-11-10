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Общество

Встречи бизнес-омбудсмена Псковской области с предпринимательским сообществом региона пройдут в ноябре

В ноябре в Псковской области пройдут встречи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области с предпринимательским сообществом муниципальных образований региона при участии представителей органов исполнительной власти и органов прокуратуры, а также УФССП по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Основными целями указанных встреч являются осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в районах, обеспечение взаимодействия предпринимателей с органами власти, а также проведение подробного анализа проблем предпринимательства в регионе в целом и выработки системных консолидированных решений и предложений по их решению.

Данные о проведенных встречах будут отражены в докладе и представлены для изучения Уполномоченному при Президенте по защите прав предпринимателей, губернатору области, Псковскому областному Собранию депутатов, прокурору области, а также Общественной палате Псковской области.

«В связи с вышеуказанным, приглашаем предпринимателей региона принять участие в данных мероприятиях, где Вы сможете более подробно узнать о работе и возможностях регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, задать интересующие вопросы, в том числе, и представителям органов исполнительной власти, прокуратуры, судебным приставам, а также непосредственно обратиться с заявлением к бизнес-омбудсмену в случае уже имеющихся нарушений со стороны органов власти», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что первые встречи состоятся в городе Остров –14 ноября в 11:00 (конференц-зал на улице Островских Молодогвардейцев, 1), а также в поселке Струги Красные –15 ноября в 11:00 (здание городской библиотеки).

Подробную информацию по встречам вы можете узнать из муниципальных информационных источников, а также в приемной Уполномоченного по телефону 72-42-12, либо посредством направления электронного письма на адрес: pskov@ombudsmanbiz.ru.

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