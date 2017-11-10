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Общество

Награды получили полицейские Пскова в честь профессионального праздника

Сегодня, 10 ноября, в Городском культурном центре состоялось торжественное собрание Управления МВД России по городу Пскову, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел России и 100-летию образования милиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Личный состав приветствовал начальник Управления МВД по городу Пскову Сергей Сурин: «Праздник давно приобрел статус поистине народного. Хочу поблагодарить, уважаемы коллеги, вас за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, за готовность рисковать своей жизнью ради безопасности и спокойствия жителей нашего города».

Поздравляя псковских полицейских, глава города Иван Цецерский особо отметил, что служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. «Вы ежедневно и круглосуточно ведете напряженную борьбу с преступностью, обеспечиваете общественный порядок, не считаясь с личным временем, в ущерб своим семьям, зачастую рискуя жизнью в мирное время. А главным показателем успеха в вашей работе служит уважение и доверие к вам псковичей», - заявил он.

И. п. главы администрации Пскова Игорь Калашников, который сам отдал службе в органах внутренних дел более 30 лет, сказал: «В этот знаменательный день выражаю особые слова признательности ветеранам органов внутренних дел. Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете оказывать поддержку молодому поколению, делясь своим значительным опытом и мудрыми советами, обеспечивая преемственность поколений служителей правопорядка».

Признательность за профессиональную работу по охране правопорядка во время выборных кампаний псковским полицейским выразил председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

В честь профессионального праздника сотрудники органов внутренних дел были поощрены почетными грамотами и благодарностями главы Пскова, главы администрации города, областного избиркома, получили ведомственные и другие награды.

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