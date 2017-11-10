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Общество

Областная библиотека подготовила рассказ о «псковском Шерлоке Холмсе»

Электронный краеведческий ресурс псковской областной универсальной научной библиотеки «Псковиана» продолжает проект «Псковские пятницы». Выпуск «Губернский полицейский» приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и посвящен работе правоохранительных органов Псковской губернии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

«Сыскной отряд был создан в Пскове в 1901 году одним из первых в империи и своим успехам по раскрытию и предотвращению преступлений был обязан начальнику, имя которого стало легендарным, - Ивану Ромуальдовичу Янчевскому. Профессиональный подход к раскрытию преступлений, «добросердечие к людям» отмечались местными газетами, а сам Янчевский был назван «псковским Шерлоком Холмсом», - рассказали в библиотеке.

На сайте библиотеки представлен видеоролик, рассказывающий о служащих псковской губернской полиции, которые обеспечивали спокойную жизнь и сохранность имущества горожан.

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