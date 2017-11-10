Волонтеры российского завода Hyundai Motor проведут поддержат «особых» школьников Пскова

15:12, 10 ноября 2017, ПАИ

18-19 ноября волонтеры из числа сотрудников российского завода Hyundai Motor посетят Псков и проведут ряд социальных инициатив, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, поездка волонтеров санкт-петербургского завода организуется в рамках политики добрососедства и концепции развития социальной ответственности компании «Hyundai Motor», которая реализуется по всему миру под девизом «Изменим мир вместе!»

В ноябре текущего года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» принял решение поддержать псковскую школу № 6. Компания выделила деньги на проведение ремонта в спортивном зале школы, специализирующейся на обучении детей с задержкой психического развития. Школа № 6 является одним из структурных подразделений Центра специального образования № 1, который занимается созданием специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует получению образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей.

18 ноября волонтеры из числа сотрудников завода проведут торжественную церемонию открытия спортзала школы после ремонта, а также передадут в адрес школы специализированное спортивное оборудование для детей с нарушениями развития и сыграют с ними товарищеский матч по мини-футболу. Средства на покупку оборудования были собраны сотрудниками завода в ходе благотворительных ярмарок, организованных компанией.

19 ноября с 11:00 до 16:00 в Финском парке Пскова волонтеры завода Hyundai организуют городскую благотворительную ярмарку, на которой будут продаваться поделки воспитанников Центра специального образования № 1. Все вырученные с ярмарки средства будут переданы на нужды «особых» детей школы № 6. Во время ярмарки на сцене парка состоится концерт с участием детских коллективов «ППК», «Солнышко», «Мозаика Дэнс», «Хоть Отбавляй» и музыкальной группы Radio Band.

Мероприятие будет проходить при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Государственного управления образования Псковской области, Управления культуры администрации города Пскова, Псковского отделения «Российского Союза Молодежи», Российского движения школьников Пскова, Управления ГИБДД УМВД по Псковской области.

Российский завод компании «Hyundai Motor» регулярно организует экологические и благотворительные акции, а также поддерживает профессиональные образовательные учреждения, реализует программы, направленные на улучшение информированности детей в области безопасности дорожного движения.