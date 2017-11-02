Самые интересные наполнители в современных матрасах

14:50, 10 ноября 2017, ПАИ

Что только не использовали в качестве набивки для матрасов наши предки – траву и водоросли, сено и хлопок, перья и пух. Современные производители пошли еще дальше – порой внутри матраса можно встретить такие материалы, о которых вы даже не догадывались.

Зачем это делается?

Как правило, выбор в пользу того или иного материала делается из-за его исключительных качеств – способности к естественной вентиляции, антибактериальным свойствам, терморегуляции, ортопедическим свойствам и так далее. Многие материалы повышают комфорт использования, что немаловажно в случае со спальными аксессуарами.

Стоит также отметить, что почти всегда эксклюзивные материалы влияют на конечную стоимость матраса – из-за сложностей с их добычей, сбором, перевозкой. Поэтому многие матрасы с необычными наполнителями можно встретить только в ценовой категории «премиум».

Природные наполнители

Прослойкой из прессованного под высокой температурой льна, шелком и морскими водорослями сегодня уже никого не удивишь. Однако пены с ионами серебра или активированным углем – это действительно интересно. Они гарантируют антибактериальный эффект спального места.

Некоторые дорогие матрасы производятся со слоем из шерсти пони, наполнителями с содержанием кашемира или волокон растения абака. Сегодня можно найти матрасы с прослойкой из кактусовой койры, которая отличается длительным сроком службы, а также с бамбуковым волокном, которому приписывают целый ряд уникальных свойств.

Синтетические наполнители

Самый популярный синтетический наполнитель – это искусственный латекс, который значительно дешевле своего природного аналога. Он встречается практически в каждом матрасе нижнего и среднего ценового сегмента.

Более дорогой материал – это меморикс или мемориформ. Этот искусственный наполнитель умеет принимать форму под давлением или теплом тела. Таким образом, лежа на мемориформе, вы как будто парите в воздухе, поверхность матраса не давит на кожу, мягкие ткани, сосуды, принимая именно вашу форму. Данный материал рекомендован людям, которые просто любят комфорт или долго не могут найти удобную позу.

Охлаждающий гель – еще одна инновация, которая придется кстати в жаркие летние ночи. Если вы хотите, чтобы поверхность матраса всегда была чуть прохладнее окружающей среды – выбирайте модели с этим гелем в верхнем комфортном слое.



Источник — сайт компании Dreamline.