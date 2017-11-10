11-е место занимает Александр Котов в медиарейтинге глав законодательных органов
11-е место занимает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга из компания «Медиалогия».
Отметим, что за месяц Александр Котов поднялся в медиарейтинге сразу на 22 пункта.
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в октябре стали Владимир Константинов (Республика Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). Среди отстающих оказался Василий Потрясаев (Бнлгородская область). Он занимает последнее, 85-е место рейтинга.
Рейтинг построен на основе медиаиндекса. Это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. «Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ», - пояснили в компании «Медиалогия».