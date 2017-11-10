0
17:43
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
16:40
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
15:46
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
14:21
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
14:14
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
13:45
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
13:05
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
Еще новости
Общество

Нормы ГТО сдали представители Совета по молодежной политике Пскова

Представители Совета по молодежной политике Пскова сдали нормы ГТО. Сдача нормативов прошла на стадионе «Машиностроитель», в ходе которой представители консультативно-совещательного органа города, совместно с молодежью продемонстрировали свою физическую форму, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Совета.

Всего в сдаче комплекса приняло участие около 30 человек, 11 из них - члены Совета, а также сотрудники Центра науки и спорта «Без Предела», Почты России и АО «Газпром газораспределение Псков», которые успешно выполняли упражнения на выносливость, силу, гибкость и скоростные возможности. Согласно государственным требованиям комплекса ГТО упражнения делились на обязательные и по выбору.

«Касательно сдачи нормативов, я думаю, главное это начать. Даже если с первого раза успешной сдачи не получится – это не повод останавливаться на достигнутом – это повод продолжить работать над собой и все таки завоевать заветный значок» - отметил и.о. председателя Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Василий Демидов.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
10 ноября 2017
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
10 ноября 2017
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря 1
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
10 ноября 2017
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
10 ноября 2017
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
10 ноября 2017
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2017
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
10 ноября 2017
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
Сайт губернатора Псковской области возобновил работу
10 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области возобновил работу 2

Идет загрузка...