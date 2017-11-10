Нормы ГТО сдали представители Совета по молодежной политике Пскова

15:25, 10 ноября 2017, ПАИ

Представители Совета по молодежной политике Пскова сдали нормы ГТО. Сдача нормативов прошла на стадионе «Машиностроитель», в ходе которой представители консультативно-совещательного органа города, совместно с молодежью продемонстрировали свою физическую форму, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Совета.

Всего в сдаче комплекса приняло участие около 30 человек, 11 из них - члены Совета, а также сотрудники Центра науки и спорта «Без Предела», Почты России и АО «Газпром газораспределение Псков», которые успешно выполняли упражнения на выносливость, силу, гибкость и скоростные возможности. Согласно государственным требованиям комплекса ГТО упражнения делились на обязательные и по выбору.

«Касательно сдачи нормативов, я думаю, главное это начать. Даже если с первого раза успешной сдачи не получится – это не повод останавливаться на достигнутом – это повод продолжить работать над собой и все таки завоевать заветный значок» - отметил и.о. председателя Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Василий Демидов.

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Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).