Вечер памяти российского историка Натальи Масленниковой пройдёт в псковской библиотеке

15:36, 10 ноября 2017, ПАИ

10 ноября в 17:00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, дом 19 а) приглашает псковичей на вечер памяти российского историка Натальи Масленниковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Пскова.

В программе сообщение сотрудника библиотеки Марии Зуевой «Памяти Н. Н. Масленниковой: страницы биографии»: воспоминания Зои Тимошенковой, Татьяны Медниковой, Ольги Брильянтовой, а также книжно-иллюстративная выставка «Российский историк, палеограф, доктор исторических наук, профессор Наталья Николаевна Масленникова».