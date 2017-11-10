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Общество

Вечер памяти российского историка Натальи Масленниковой пройдёт в псковской библиотеке

10 ноября в 17:00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, дом 19 а) приглашает псковичей на вечер памяти российского историка Натальи Масленниковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Пскова. 

В программе сообщение сотрудника библиотеки Марии Зуевой «Памяти Н. Н. Масленниковой: страницы биографии»: воспоминания Зои Тимошенковой, Татьяны Медниковой, Ольги Брильянтовой, а также книжно-иллюстративная выставка «Российский историк, палеограф, доктор исторических наук, профессор Наталья Николаевна Масленникова». 

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