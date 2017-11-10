0
17:43
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
16:40
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
15:46
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
14:21
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
14:14
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
13:45
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
13:05
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
Еще новости
Общество

Приуроченная к 130-летию Маршака встреча пройдет в Псковской областной библиотеке

12 ноября в 15:00 в Псковской областной библиотеке состоится встреча тематического литературного салона «Открывший России Бёрнса и Шекспира», приуроченного к 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, организаторами выступили международный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки и Псковский образовательный центр иностранных языков «Парус».

Воспитанники образовательного центра иностранных языков «Парус» на английском и русском языках прочтут сонеты Ульяма Шекспира, стихотворения и песни на стихи Р. Бёрнса. Посетители салона смогут услышать переводы из Шекспира и Бёрнса в исполнении автора, С. Я. Маршака (по архивным видеозаписям).

Напомним, что 2017 год объявлен в России Годом Самуила Маршака. В праздновании этой даты задействована практически вся книжная индустрия. В 2017 году планируется увеличение тиражей изданий самых популярных произведений Самуила Маршака (в первую очередь, сказки «Двенадцать месяцев»). Московское метро предполагает запустить состав «Поэзия в метро», а российские железные дороги − новый двухэтажный поезд, который будет называться «Самуил Маршак» и курсировать между Москвой и Воронежем - городом, где родился поэт. Будет объявлен конкурс на памятник поэту в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
10 ноября 2017
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
10 ноября 2017
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря 1
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
10 ноября 2017
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
10 ноября 2017
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
10 ноября 2017
Антинаркотический рейд проведет руководитель Всероссийского движения «Антидилер» Дмитрий Носов в Пскове 16 ноября
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2017
До +7 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
10 ноября 2017
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября
Сайт губернатора Псковской области возобновил работу
10 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области возобновил работу 2

Идет загрузка...