Приуроченная к 130-летию Маршака встреча пройдет в Псковской областной библиотеке

17:23, 10 ноября 2017, ПАИ

12 ноября в 15:00 в Псковской областной библиотеке состоится встреча тематического литературного салона «Открывший России Бёрнса и Шекспира», приуроченного к 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, организаторами выступили международный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки и Псковский образовательный центр иностранных языков «Парус».

Воспитанники образовательного центра иностранных языков «Парус» на английском и русском языках прочтут сонеты Ульяма Шекспира, стихотворения и песни на стихи Р. Бёрнса. Посетители салона смогут услышать переводы из Шекспира и Бёрнса в исполнении автора, С. Я. Маршака (по архивным видеозаписям).

Напомним, что 2017 год объявлен в России Годом Самуила Маршака. В праздновании этой даты задействована практически вся книжная индустрия. В 2017 году планируется увеличение тиражей изданий самых популярных произведений Самуила Маршака (в первую очередь, сказки «Двенадцать месяцев»). Московское метро предполагает запустить состав «Поэзия в метро», а российские железные дороги − новый двухэтажный поезд, который будет называться «Самуил Маршак» и курсировать между Москвой и Воронежем - городом, где родился поэт. Будет объявлен конкурс на памятник поэту в Москве.