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Общество

Проверки асоциальных семей и мест скопления подростков запланированы в Псковской области

С 13 ноября в Псковской области стартует второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Операция продлится до 22 ноября. Основной ее целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за противоправные деяния в этой сфере.

В период проведения операции сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте. Кроме того, с целью установления лиц и родителей, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих эти вещества без назначения врача, будут организованы рейдовые мероприятия в местах массового скопления подростков, в развлекательных, досуговых учреждениях и общежитиях.

В образовательных организациях региона будет осуществляться разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Обо всех фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств, а также склонения их к употреблению наркотиков и вовлечения в наркобизнес, сведениях, касающихся содержания наркопритонов, можно сообщить по «телефону доверия» УМВД: (8112) 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49.

Сообщения можно также отправить на сайт областного УМВД: 60.мвд.рф/request­_main и электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

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