Соцсети обяжут маркировать контент иностранных СМИ

16:14, 10 ноября 2017, ПАИ

В закон об иностранных агентах можно будет вписать не только иностранные СМИ, но и иностранные соцсети, сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов после совещания в Госдуме, на котором обсуждался ответ на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Пока рабочая версия такая: если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой «иностранный агент», то мы будем просить везде также указывать эту информацию. Речь не идёт о закрытии социальных сетей или ограничениях, речь идёт о маркировке контента от иностранных СМИ», - пояснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Планируется, что поправки

По его словам, желания вводить цензуру и запреты у депутатов нет. «Мы будем вежливы ровно настолько, насколько вежливы с нами», - подчеркнул вице-спикер.