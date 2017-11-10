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Культура

Псковский молодёжный театр «Гротеск» отметит пятилетие спектаклем «Мои песенки. 18+ Серебряного века»

15 ноября в 19:30  псковский молодёжный театр «Гротеск» отметит пятилетие в кафе «Фрегат» и подарит псковичам спектакль «Мои песенки. 18+ Серебряного века». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театре.

Премьера спектакля состоялась в 2014 году. Постановка заслужила высокую оценку на международном театральном фестивале «ЛИК-2014» и стала визитной карточкой театра. По мнению критиков, «это настоящий стендап Серебряного века».

«Своим названием спектакль обязан одноименному сборнику стихов Николая Агнивцева. Имя некогда популярнейшего поэта в течение многих десятилетий оставалось в тени. Расцвет его творчества был связан с работой для театров-кабаре, выступлениями в литературных кафе и артистических ресторанах. Песенки Агнивцева исполнялись со сцены Александринского театра, сам автор читал свои произведения с эстрады, множество текстов получили музыкальное воплощение. Основной жанр лирики Агнивцева — именно «песенки», легкомысленные куплеты, салонные баллады-пародии, стихотворные миниатюры с иронически-эротическими сюжетами», - пояснили создатели постановки.

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