Псковское отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы за год

16:07, 10 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, в Пскове состоялась конференция Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отчётная конференция началась с приветственного слова первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, которая отметила, что авторитет ОНФ в области очень высок, с его помощью выявляются острые злободневные темы, требующие оперативного реагирования. Вера Емельянова заверила, что администрация Псковской области открыта для диалога: «У нас общая гражданская позиция, мы ездим по одним дорогам и дышим одним воздухом».

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул значимость общественно-контрольной функции ОНФ и поблагодарил активистов народного фронта за их деятельность по реализации важных для города и области проектов. Руководитель областного центра отметил умелое руководство региональным отделением депутата Псковской городской Думы Григория Турчина, который возглавляет в Думе ключевой бюджетный комитет.

В свою очередь руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин сообщил, что в этом году в органы власти подано 32 предложения, учитывая опыт прошлых трёх лет существования ОНФ, большинство предложений выполняется.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Всеволод Козловский уточнил, что работа фронта направлена не на бездумную критику властей, а на те моменты, которые можно исправить.