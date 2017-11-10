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Общество

Инструктаж по мерам пожарной безопасности прошёл в Печорах

10 ноября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл в Печорах профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктированы 14 человек, распространена 21 листовка по соблюдению требований и порядок действий в случае возникновения пожара.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населённых пунктов. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

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