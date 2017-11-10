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Общество

Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»

16 ноября в псковской галерее «Дар» откроется персональная выставка художника полистилиста Игоря Леонтьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе галереи.

Игорь Леотьев родился в 1957году в Риге (Латвия). Учился в художественной школе имени Я. Розентала, в Латвийской Художественной академии, а также в частных художественных студиях В. Каркунова и А. Быкова. С ноября 2016 года он живёт в Пскове. Активно выставляется с 1987 года. Его персональные выставки состоялись в Германии, Латвии, России (Москва). Кроме того, в 2017 году состоялась персональная выставка , посвященная шестидесятилетию художника в Вене в галерее «Stilgalerie» совместно с галереей Kunstraum Хуберта Тхурнхофера (Мюнхен).

Художник является участником аукционов русского искусства в «Доротеум» Вена , Австрия. Работает в направлении полистилизма. Работы находятся в частных коллекциях Латвии, Германии, Израиля, Австрии, США, России, Франции, Италии, Швейцарии.

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