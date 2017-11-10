Прослушивание в театральный колледж Олега Табакова пройдет в Пскове 2 декабря

17:57, 10 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в 9:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсаков (Набат, 5) пройдет прослушивание абитуриентов в Московский театральный колледж Олега Табакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экзаменаторы оценят потенциальные актерские возможности. Абитуриентам необходимо будет прочесть наизусть стихотворения, басни, отрывки из прозы, спеть, а также выполнить задание по ритмике.

«Все, кто успешно пройдет первый тур, приедут в Москву на итоговый отборочный экзамен. В связи с тем, что в колледже будут учиться дети из всех регионов России, во время обучения предполагается их круглосуточное пребывание на государственном обеспечении. Обучение бесплатное», - отметили в пресс-службе.

Записаться на прослушивание можно с 13:00 до 17:00 по телефону +79217030023 (Мария Зинина).