Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря

16:40, 10 ноября 2017, ПАИ

Новогодняя иллюминация на территории парков и площадей Пскова появится в декабре. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо будет украсить Детский парк (в границах Октябрьского проспекта, улицы Советской и улицы Некрасова), Октябрьскую площадь, площадь Победы, Летний сад, площадь Ленина, улицу Пушкина. На деревьях будут смонтированы гирлянды «Тающая сосулька», в Детском парке – светодиодная ёлка с гирляндами и фигурками. Также в городе снова появятся светодиодные карета и арка, акриловая фигура «Олень». Светодиодными гирляндами будут украшены деревья на улице Пушкина, Октябрьской площади, Октябрьском проспекте (напротив магазина «Стекляшка» и возле памятника Кирову), на улице Вокзальной, в дендропарке, в Детском парке (от светодиодной ёлки в сторону телеграфа), ёлка возле администрации Пскова. Кроме того, запланирована установка и подключение светодиодной конструкции «Подарок» на улице Пушкина.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 550 тыс. 514,49 рубля. Проведение аукциона запланировано на 24 ноября.

Также опубликован аукцион на украшение Ботанического сада, Кузнецкой улицы, Октябрьского проспекта от площади Ленина до пересечения с улицей Вокзальной, моста 50-летия Октября, Рижского проспекта от Ольгинского моста до пересечения с улицей Юбилейная, улицы Юбилейной от пересечения с Рижским до моста имени 50-летия Октября, площади Победы, улиц Калинина, Георгиевской, Детской, Ольгинского моста. В рамках данного контракта запланированы монтаж и подключение 148 светодиодных консолей на опорах, перетяжек, светодиодных занавесов, гирлянды в Ботаническом саду (фонтан), шаров на детской площадке по улице Калинина.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 974 тыс. 522,51 рубля. Проведение аукциона запланировано на 20 ноября.

Заказчиком выполнения работ по двум контрактам выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Средства будут предоставлены из городского бюджета на 2017 год и 2018 год по подпрограмме «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Псков».

Вся новогодняя иллюминация должна появиться в городе до 18 декабря, а гирлянда «Ну, погоди!» на центральной ёлке - до 8 декабря.

Демонтаж иллюминации требуется выполнить не позднее 29 января 2018 года.