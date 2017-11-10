Реставрация музея Софьи Ковалевской началась в Псковской области

17:12, 10 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области началась реставрация единственного в мире музея, посвященного женщине-академику. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила государственный контракт на ремонтно-реставрационные работы помещичьего дома в усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино. Сегодня это мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской.

Почти 25 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на реставрацию здания, отметили в пресс-службе дирекции. Специалисты до конца этого года должны привести в достойный вид парадные и винтовые лестницы, паркетные полы, окна, фронтоны, выполнить отделочные работы, воссоздать стены террас и крыльцев, восстановить освещение части помещений. На сегодняшний день начались работы по гидроизоляции.

Помещичий дом выстроен в псевдоготическом стиле по проекту выдающегося русского художника и архитектора А. Брюллова в XIX веке. Он представляет собой двухэтажное здание с небольшой светелкой на третьем этаже.

В этом имении прошли детские годы впоследствии знаменитых дочерей В. Корвин-Круковского — Софьи Ковалевской и Анны Жаклар. Именно здесь Софья Ковалевская получила многостороннее развитие и приобрела интерес к математике.

Мемориальный дом был передан Псковскому музею-заповеднику в 1981 году. С 1982 года комплектуется фонд музея, проводятся исследования. С 1989 года в усадьбе с длительными перерывами из-за недостаточного финансирования ведутся реставрационные работы. С 1988 года музей открыт для публичных посещений.

Музей давно стал просветительским центром не только научных достижений С.В. Ковалевской, но и русской провинциальной усадебной культуры, дворянского провинциального быта середины XIX века.