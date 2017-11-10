Звуковое оборудование за 2 миллиона заказало Управление культуры администрации Пскова
Управление культуры администрации Пскова заказало звуковое оборудование для реализации общегородских праздничных мероприятий. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Требуется поставка портальной акустической системы, сабвуфера, сценического монитора, усилителей мощности звуковых частот, микшерного пульта с процессором эффектов, контроллера акустических систем (спикер-процессор), коммутации.
Товар должен быть поставлен не позднее 20 дней с момента подписания контракта.
Проведение аукциона запланировано на 24 ноября.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 82 тыс. 411 рублей, финансирование - за счет средств субсидий из областного бюджета.