В Псковской области началась реставрация музея-усадьбы Ковалевской

17:32, 10 ноября 2017, ПАИ

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила государственный контракт на ремонтно-реставрационные работы помещичьего дома в усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Псковской области (мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

Почти 25 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на реставрацию здания. Специалисты до конца 2017 года должны привести в достойный вид парадные и винтовые лестницы, паркетные полы, окна, фронтоны, выполнить отделочные работы, воссоздать стены террас и крыльцев, восстановить освещение части помещений. На сегодняшний день начались работы по гидроизоляции.

Помещичий дом выстроен в псевдоготическом стиле по проекту выдающегося русского художника и архитектора А. П. Брюллова в XIX веке. Он представляет собой двухэтажное здание с небольшой светелкой на третьем этаже.

В этом имении прошли детские годы впоследствии знаменитых дочерей

В. В. Корвин-Круковского — Софьи Ковалевской и Анны Жаклар. Именно здесь Софья Ковалевская получила многостороннее развитие и приобрела интерес к математике.

Мемориальный дом был передан Псковскому музею-заповеднику в 1981 году. С 1982 года комплектуется фонд музея, проводятся исследования. С 1989 года в усадьбе с длительными перерывами из-за недостаточного финансирования ведутся реставрационные работы. С 1988 года музей открыт для публичных посещений.

Музей давно стал просветительским центром не только научных достижений С.В. Ковалевской, но и русской провинциальной усадебной культуры, дворянского провинциального быта середины XIX века.