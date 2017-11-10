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Культура

Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей народной песни «У Лукоморья» пройдет в Пскове

С 17 по 19 ноября в Городском культурном центре Пскова пройдет 9-й Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей народной песни «У Лукоморья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В нем примут участие более 120 исполнителей. На фестиваль-конкурс приедут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет из Псковской, Московской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Самарской, Ярославской областей и Республики Карелии.

В конкурсной программе певческих ансамблей будут представлены народные песни в аутентичном или обработанном виде, оригинальные авторские сочинения, игры, фрагменты праздников и обрядов с использованием народной хореографии и театрализации. Большинство участников фестиваля включат в репертуар местный фольклорный материал. Обязательным условием для солистов и певческих ансамблей будет исполнение народной песни без музыкального сопровождения.

В программе фестиваля - конкурсные прослушивания, мастер-классы по исполнительству народной музыки, выездные концерты и творческие встречи, гала-концерт лучших исполнителей. Вход на все мероприятия - свободный.

Жюри фестиваля-конкурса возглавит заслуженный артист России, заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества, профессор Московского государственного института культуры Петр Сорокин.

Отметим, организатором Всероссийского фестиваля-конкурса юных исполнителей народной песни «У Лукоморья» выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного комитета Псковской области по культуре, Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

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