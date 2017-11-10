Новый претендент на должность сити-менеджера Пскова подал документы

19:50, 10 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова приняла документы у Андрея Яковлева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Андрей Яковлев родился в 1977 году в Армавире (Краснодарский край). Кандидат имеет высшее образование, окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, получил квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в 2000 году, работал на разных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих структурах Пскова, Санкт-Петербурга, последнее место работы - директор по строительству в компании города Долгопрудного.

Напомним, конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города информирует претендентов на должность сити-менеджера о том, что 13 ноября - последний день, когда они должны предоставить губернатору области сведения о доходах и расходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 1 октября (по форме, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460) на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей) в порядке, установленном частью 9 статьи 17 закона Псковской области от 30.07.2007 №700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области» в редакции от 10 октября. Письменную информацию об этом претенденты должны будут представить в конкурсную комиссию наряду с другими документами, которые можно подать в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы.

Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса - заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации. Предыдущий конкурс признан несостоявшимся, так как все претенденты, кроме одного, отозвали свои заявления.