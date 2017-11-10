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Общество

25-летие отметил псковский детский центр «Надежда»

Сегодня, 10 ноября, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский центр «Надежда» Пскова состоялся праздник в связи с его 25-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юбиляров от имени главы города, депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравила заместитель главы города Пскова Елена Полонская: «Детский центр «Надежда» прошел славный путь становления. Здесь работает сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу, а учащиеся получают прочные знания и навыки  дополнительного образования, находят поддержку мудрых друзей и наставников, умеющих вовремя сказать нужное и доброе слово».

Заместитель главы города отметила, что под грамотным руководством педагогов центра происходит формирование мировоззрения подрастающего поколения, дети учатся общаться и осваивают нормы социального поведения. «От того, насколько счастливым и полноценным будет это время, зависит становление будущих граждан нашей страны. Благодаря своим знаниям и опыту вы умело направляете внутреннюю энергию маленького человека в нужное русло, развивая его склонности и способности. С вашей помощью ребята познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину», - обратилась Елена Полонская к преподавателям, поблагодарила педагогов за труд и пожелала им новых достижений.

Елена Полонская вручила директору центра Ольге Гусаковой приветственный адрес, почетную грамоту главы города - заместителю директора по учебно-воспитательной работе Галине Островерховой и благодарственное письмо главы города - педагогу-организатору Галине Чернышевой за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования на территории муниципального образования и в связи с 25-летием со дня основания образовательного учреждения.

В заключение воспитанники детского центра «Надежда» подготовили праздничный концерт.

Напомним, детский центр «Надежда» был создан на основе работы комнат школьника. В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность, реализуя дополнительные образовательные программы по художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному, музыкально-театральному воспитанию, прикладному искусству, хореографии с детьми и подростками по месту жительства в форме структурных подразделений, которые располагаются во всех микрорайонах города.

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