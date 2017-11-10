Власти Пскова и области поздравили стражей порядка с профессиональным праздником

20:01, 10 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, в Псковском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина прошел торжественный концерт, посвященный Дню работников внутренних дел и 100-летию со дня образования милиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудников Управления МВД России по Псковской области приветствовали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, руководители федеральных структур и ведомств.

Начальник УМВД по Псковской области Юрий Инстранкин отметил важность эффективного взаимодействия ведомства с городскими и региональными властями. Он также подчеркнул, что «несмотря на постоянные изменения, которые происходят в государстве, на изменения в политической обстановке, сотрудники органов внутренних дел продолжают оставаться верными присяге, долгу, показывая высокие результаты в служебной деятельности».

Врио главы региона поздравил псковскую полицию с профессиональным праздником и 100-летием создания советской милиции. Он отметил, что за минувший век стражи закона и порядка заложили нерушимую основу для честной и преданной службы Отечеству, и сегодня сотрудники органов внутренних дел Псковской области обеспечивают общественный порядок и безопасность не только на территории региона, но и в служебных командировках.

«Успех дела всегда определяют люди, их профессионализм, компетентность, любовь к своей большой и малой Родине. Эти качества в полной мере присущи сотрудникам Управления внутренних дел по Псковской области. Администрация области высоко ценит вклад коллектива управления и ветеранов Вооруженных Сил в обеспечение общественного порядка. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни ради защиты закона и безопасности наших граждан. Наша святая обязанность — заботится об их семьях и близких», — сказал Михаил Ведерников.

В продолжение врио губернатора вручил лучшим сотрудникам УМВД России по Псковской области почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

Александр Котов напомнил, что ежегодно в региональном парламенте заслушивается подробный отчёт о деятельности подразделений псковской полиции. «Депутаты и областное Собрание в целом высоко оценивают вашу работу. Результаты видны не только по статистическим показателям, они видны по оценке наших граждан, которая с каждым годом становится лучше», - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что работа полицейских никогда не бывает спокойной – это сложная и напряжённая профессия, требующая большой выдержки и мужества, и сопряженная с риском для жизни и здоровья. «Я хочу сказать огромное человеческое спасибо за вашу нелёгкую службу, за добросовестное отношение к работе и за то, что вы своим каждодневным трудом обеспечиваете спокойную жизнь граждан Псковской области», - добавил он.

Иван Цецерский поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за тесное и плодотворное сотрудничество, обеспечение правопорядка на городских мероприятиях. Глава муниципалитета также подчеркнул, что среди городской власти и в рядах общественных организаций трудится немало бывших сотрудников полиции. «С большим уважением и достоинством мы всегда говорим, что наша территория - это безопасная территория, жителям города комфортно, потому что на страже стоят настоящие профессионалы и мужественные люди».

Иван Цецерский наградил медалью «За заслуги перед Псковом» режиссёра-постановщика культурного центра УМВД России по Псковской области Виктора Саханёнка и вручил ленту и удостоверение «Почетного гражданина Пскова» Ивану Дитриху, начальнику медико-санитарной части УМВД по Псковской области.

С напутственным словом к личному составу обратились ветераны органов внутренних дел. Пожелания и слова благодарности также звучали от коллег из Белоруссии, Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и городу Пскову, прокуратуры, 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, других силовых ведомств и духовенства.