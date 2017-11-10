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Общество

Псковский детский краеведческий сайт оказался в числе финалистов конкурса «Позитивный контент»

Псковский детский краеведческий сайт «Познай свой край родной» вышел в финал Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент-2017» в специальной номинации «Лучший сайт для детей». Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, в создании контента для сайта принимают участие сотрудники библиотек.

«Позитивный контент» - ежегодный Всероссийский конкурс для поддержки лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению, вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и возможностей. В 2017 году конкурс проводится в 8-й раз. К участию в конкурсе были приглашены российские интернет-ресурсы, стремящиеся вовлечь детскую и молодежную аудиторию Рунета в активную жизнь как в Сети, так и за ее пределами.

Победителей на основе общественного и экспертного голосования назовут в конце ноября. 

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