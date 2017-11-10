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Общество

Заявки на предоставление субсидий от социально ориентированных НКО принимает администрация Пскова

С 10 по 30 ноября объявлен прием конкурсных заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета города Пскова на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Максимальный размер субсидии составляет 250 тыс. рублей на одну организацию. Конкурс проводится в соответствии с постановлением «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». 

Информация о конкурсе размещена на официальном портале администрации города Пскова.

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