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Карельские приставы просят псковичей помочь в поисках увезенной отцом девочки

Межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления ФССП России по Республике Карелия, разыскивает Екатерину Медведеву 2005 года рождения, которая в конце октября была увезена её отцом, Алексеем Медведевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

На данный момент местонахождение мужчины и ребёнка неизвестно. 

Приметы ребёнка: рост 145-150, глаза светло-карие, волосы вьющиеся русые, нос классический обычный, брови широкие, густые. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения девочки или её отца, просят сообщить по телефонам межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления ФССП России по Республике Карелия — 8(8142)76-89-02 в рабочее время с 8:30 до 18:00 часов; в не рабочее время на мобильный телефон: 8911-433-90-70. Круглосуточный телефон доверия: 8(8142)77-28-92; дежурная часть — 8(8142) 78-27-00.

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