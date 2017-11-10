Более 130 тысяч российских военнослужащих обеспечены жильём за 5 лет

21:37, 10 ноября 2017, ПАИ

Западное региональное управление жилищного обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации подвело итоги своей деятельности за последние 5 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, выполняя социальные обязательства перед военнослужащими и членами их семей с учетом всех форм обеспечения, управление обеспечило жильем более 130 тыс. военнослужащих.

Около 60 тыс. военнослужащих получили служебные жилые помещения по месту прохождения службы, а 45 тыс. их семей - постоянные квартиры по избранному месту жительства. Кроме того, 5300 военнослужащим предоставлена жилищная субсидия на сумму более 5,8 млрд рублей, а 20 тыс. получили свидетельства на приобретение жилья путем накопительно-ипотечной системы (НИС).

В настоящее время на учете нуждающихся в обеспечении постоянным жильем состоит чуть более 5 тыс. человек, из них изъявили желание быть обеспеченными посредством жилищной субсидии около 3 тыс. военнослужащих. С 2018 года жилищная субсидия, внедренная по инициативе Министра обороны в 2014 году, станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем.