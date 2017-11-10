0
23:00
Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области
22:14
Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
21:14
132 псковича заявили о нарушении прав потребителей в октябре
20:01
Власти Пскова и области поздравили стражей порядка с профессиональным праздником
17:43
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
16:40
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
15:46
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Еще новости
Общество

Более 130 тысяч российских военнослужащих обеспечены жильём за 5 лет

Западное региональное управление жилищного обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации подвело итоги своей деятельности за последние 5 лет.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, выполняя социальные обязательства перед военнослужащими и членами их семей с учетом всех форм обеспечения, управление обеспечило жильем более 130 тыс. военнослужащих.

Около 60 тыс. военнослужащих получили служебные жилые помещения по месту прохождения службы, а 45 тыс. их семей - постоянные квартиры по избранному месту жительства. Кроме того, 5300 военнослужащим предоставлена жилищная субсидия на сумму более 5,8 млрд рублей, а 20 тыс.  получили свидетельства на приобретение жилья путем накопительно-ипотечной системы (НИС). 

В настоящее время на учете нуждающихся в обеспечении постоянным жильем состоит чуть более 5 тыс. человек, из них изъявили желание быть обеспеченными посредством жилищной субсидии около 3 тыс. военнослужащих. С 2018 года жилищная субсидия, внедренная по инициативе Министра обороны в 2014 году, станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области
10 ноября 2017
Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области
Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
10 ноября 2017
Владимир Путин приветствовал участников конвента «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
132 псковича заявили о нарушении прав потребителей в октябре
10 ноября 2017
132 псковича заявили о нарушении прав потребителей в октябре
Власти Пскова и области поздравили стражей порядка с профессиональным праздником
10 ноября 2017
Власти Пскова и области поздравили стражей порядка с профессиональным праздником
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
10 ноября 2017
Персональная выставка картин Игоря Леонтьева откроется в псковской галерее «Дар»
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря
10 ноября 2017
Новогодняя иллюминация появится в Пскове до 18 декабря 1
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
10 ноября 2017
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»
10 ноября 2017
Сообщество «Черный список Псков» номинировано на «Народное признание-2017»

Идет загрузка...