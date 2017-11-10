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Экономика

Псковичи могут принять участие в отборе лучших проектов ГЧП в системе детского отдыха и оздоровления

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ объявила о проведении открытого конкурса «Лучший проект государственно-частного партнерства в системе детского отдыха и оздоровления». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политикею

Конкурс проводится с целью совершенствования системы государственно-частного партнерства в системе детского отдыха и оздоровления. Заявки принимаются с 28 октября по 28 ноября. 

Дополнительную информацию можно узнать здесь или на сайте www.всевожатые.рф.

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