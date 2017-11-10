0
15:46
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
10:18
Псковский «Автофаворит» поборется за 5-8 место в первенстве России по футболу
14:48
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:54
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
13:18
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
22:58
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
22:45
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
Еще новости
Спорт

Юные псковские хоккеисты стали третьими на турнире памяти героев-десантников

31 октября - 2 ноября в Пскове в Ледовом дворце прошли игры 2-го хоккейно-патриотического турнира памяти героев-десантников «Всегда первые!» под патронажем Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед» среди команд 2005 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Первое место завоевала команда «Искра» из Костромы, второе - «Сегежские волки» из Сегежи, третье - «Торнадо» из Пскова. Псковскую команду «Торнадо» 2005 года рождения тренирует Кирилл Миронишин.

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из Карелии, Костромы, Воронежа, Ленинградской области, Пскова, Череповца и Ярославля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
10 ноября 2017
Прошедший в Дедовичах «Партизанский марафон» присоединился к номинантам на «Народное признание - 2017»
Псковский «Автофаворит» поборется за 5-8 место в первенстве России по футболу
09 ноября 2017
Псковский «Автофаворит» поборется за 5-8 место в первенстве России по футболу
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 ноября 2017
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
07 ноября 2017
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России 5
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
06 ноября 2017
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
05 ноября 2017
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
04 ноября 2017
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»
04 ноября 2017
Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»

Идет загрузка...