Юные псковские хоккеисты стали третьими на турнире памяти героев-десантников

20:51, 10 ноября 2017, ПАИ

31 октября - 2 ноября в Пскове в Ледовом дворце прошли игры 2-го хоккейно-патриотического турнира памяти героев-десантников «Всегда первые!» под патронажем Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед» среди команд 2005 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Первое место завоевала команда «Искра» из Костромы, второе - «Сегежские волки» из Сегежи, третье - «Торнадо» из Пскова. Псковскую команду «Торнадо» 2005 года рождения тренирует Кирилл Миронишин.

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из Карелии, Костромы, Воронежа, Ленинградской области, Пскова, Череповца и Ярославля.