Александр Козловский поддержал закон о запрете порошкового алкоголя

21:01, 10 ноября 2017, ПАИ

10 ноября Госдума приняла проект федерального закона о запрете порошкового алкоголя. Документ единогласно поддержала фракция «Единая Россия», в том числе депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский отметил, что ежегодно от отравления суррогатами и некачественным алкоголем в России умирают тысячи человек, и напомнил, что ранее, после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», уже были введены ограничения. Однако, по словам А. Козловского, появилась новая угроза - так называемый «сухой» или «порошковый» алкоголь.

«Запрет на употребление и оборот этих веществ – одна из мер по сбережению нации, по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», – пояснил позицию фракции депутат Госдумы. Более того, считает парламентарий, необходимо обратить пристальное внимание и ужесточить контроль над оборотом спиртосодержащей продукции, поступающей из-за рубежа, получаемой с применением сухих спиртосодержащих смесей и ввести соответствующую маркировку или установить на нее запрет.

Напомним, что в июне 2015 года решением Роспотребнадзора был введён запрет на реализацию порошкового алкоголя. При этом никаких законодательных ограничений на распространение этого продукта в России на тот момент не было.

«Уверен, что законопроект о запрете порошкового алкоголя тоже поможет спасти не одну тысячу жизней. Но даже если бы это была одна жизнь – мы уже выполнили свою задачу. Ведь это может быть ваша жизнь или жизнь вашего ребенка-подростка», – заключил Александр Козловский.