Михаил Ведерников познакомился с телевизионной «кухней» Псковской области

23:00, 10 ноября 2017, ПАИ

10 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом две телекомпании, вещающие на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первым стал филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Псков». Врио губернатора показали режиссерскую и монтажные комнаты, аппаратную и обновленную студию, которую запустили в этом году. Директор телекомпании Наталья Юрченко рассказала, что ГТРК перешло на широкоформатное вещание, а в следующем году планирует перейти на «цифру».

Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли сегодня возможность для выхода журналиста в прямой эфир с места событий. «Пока нет, — ответила Наталья Юрченко, — но мы над этим работаем».

Руководитель также рассказала, что телерадиокомпания попала в план мероприятий по подготовке к фестивалю Ганзейских дней Нового времени, что позволит продолжить модернизацию телеканала.

В ньюс-руме для радиожурналистов Михаил Ведерников пообщался с сотрудниками «Радио России» и «Маяк-Псков». Пользуясь возможностью, они пригласили врио губернатора к себе на прямой эфир.

«Обязательно приду», — ответил он.

В продолжение врио губернатора посетил телеканал «Первый Псковский», официальное открытие которого состоялось накануне в Пскове. Как рассказал руководитель Максим Федоров, телеканал создан с нуля и еще несколько месяцев назад здесь ничего не было. Сегодня «Первый Псковский» жители области могут смотреть круглосуточно в кабельных сетях в формате FullHD. Кроме того, телевыпуски размещаются на официальном сайте телекомпании и в социальных сетях.

Врио губернатора пообщался с сотрудниками телеканала и познакомился со спецификой их работы, а также заглянул в студию, где снимают выпуски новостей и интервью с гостями. Максим Федоров рассказал Михаилу Ведерникову о планах организации дополнительного пространства для записи тематических программ.

Еще один проект, реализованный на базе «Первого Псковского», — школа телевизионного мастерства «Телешко». В ней дети знакомятся с профессией тележурналиста и пробуют свои силы в создании собственных проектов, которые будут выходить на «Первом Псковском». Организаторы надеются, что этот проект поможет решить вопрос нехватки тележурналистов в регионе.

В заключение Михаил Ведерников поздравил «Первый Псковский» с началом работы и пожелал всем сотрудникам успехов в развитии телеканала и процветания.