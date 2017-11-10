12 ноября состоятся досрочные выборы главы Гдовского района

09:01, 11 ноября 2017, ПАИ

12 ноября состоятся досрочные выборы главы Гдовского района. С 8:00 до 20:00 часов жители района смогут проголосовать на 20-ти участковых избирательных комиссиях (УИК) по месту жительства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На должность главы муниципального образования претендуют 5 человек: Дмитрий Иванов, первый секретарь комитета Псковского областного отделения политической партии «Коммунисты России»; Николай Капитонов, и. о. главы Гдовского района; Юрий Павлов, глава администрация городского поселения «Гдов», Игорь Романов, директор ООО «ПХМК Карельский гранит – Псков; Жанна Романчук, 1972 года рождения, образование - высшее, фельдшер скорой медицинской помощи.

11 ноября, накануне выборов, в районе наступит, так называемый, день тишины, в который законом запрещается предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата, в чьих интересах она проводится.

Напомним, досрочные выборы главы Гдовского района состоятся 12 ноября 2017 года. Необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района на сессии приняло отставку главы района.