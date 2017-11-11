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Общество

РЖД обязали установить в поездах кондиционеры и биотуалеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала РЖД установить в плацкарт и общие вагоны кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования, сообщает РИА Новости.

«Принимая компромиссное решение, ФАС России выдала ОАО "РЖД" поведенческие условия. Железнодорожная компания должна повысить качество предоставляемых услуг; … обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования», - говорится в сообщении ведомства.

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