Воздушно-десантные войска готовят технику для работы в зимних условиях

09:42, 11 ноября 2017, ПАИ

В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск (ВДВ) стартовала основная фаза перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Десантникам предстоит подготовить к применению в условиях низких температур более 10 тысяч единиц ВВСТ, из них около 500 единиц новейших образцов вооружения, недавно поступивших в соединения и части ВДВ.

Проверка качества подготовки техники и полноты подготовки вооружения и военной техники к зимнему периоду эксплуатации будет проводиться в период с 22 по 27 ноября 2017 года.

Специальные мероприятия будут проходить в течение нескольких недель, в ходе которых специалисты ВДВ по ремонту и эксплуатации обслужат и подготовят к очередному периоду обучения боевую и специальную технику.

В ходе работ специалисты проверяют работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, проводят необходимые работы по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

На ВВСТ осуществляют работу штатные экипажи и специализированные бригады, а наиболее сложную настройку аппаратных частей боевой техники проводят специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

В ходе проверочных мероприятий специальные контрольные группы проверят качество выполненных регламентных работ на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике находящихся в местах дислокации войск и в полевых парках. Оценят правильность проведения занятий с экипажами боевых машин и водителями автомобилей по изучению ими требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях низких температур, в том числе при ее применении в экстремальных условиях.