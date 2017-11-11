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Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки

Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» Сергей Станкевич скончался сегодня, 11 ноября. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте». «Из жизни уходят хорошие люди. Сергей до последних минут жизни был предан хоккею. От всех поклонников псковского хоккея наши соболезнования родным и близким Сергея Семёновича. Пусть земля ему будет пухом. Помним, любим, скорбим...», - говорится в группе.

Сергей Станкевич. Фото из группы «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте»

Как стало известно Псковскому агентству информации, 58-летний хоккеист умер в Ледовом дворце от сердечного приступа во время тренировки, хотя так и не успел выйти на лед. Спасти мужчину не удалось, он скончался до приезда Скорой.

Собеседники ПАИ рассказали, что неделю назад у Сергее Станкевича уже был сердечный приступ, но тогда его удалось «откачать».

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