0
12:15
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
10:25
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
08:55
В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
20:14
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
10:27
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
09:19
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
Еще новости
Происшествия

В Пскове ищут подозреваемого в разбое с применением оружия мужчину

В Пскове полицией устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается  в разбое, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия,  в областном центре  в ночное время 23 октября  в  баре по  проспекту Энтузиастов  он, угрожая предметом, похожим на пистолет, пыталось завладеть деньгами одной из посетительниц. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи всех, кто располагает информацией  об этом происшествии, а также о личности  подозреваемого, действия которого были зафиксированы  камерой видеонаблюдения, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-22 или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
11 ноября 2017
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки 3
В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
09 ноября 2017
В Псковском районе заблудился 4-летний ребенок
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
08 ноября 2017
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
06 ноября 2017
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
06 ноября 2017
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля 5
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов 7
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
05 ноября 2017
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили 6

Идет загрузка...