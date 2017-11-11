В Пскове ищут подозреваемого в разбое с применением оружия мужчину

11:25, 11 ноября 2017, ПАИ

В Пскове полицией устанавливается личность неизвестного мужчины, который подозревается в разбое, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в ночное время 23 октября в баре по проспекту Энтузиастов он, угрожая предметом, похожим на пистолет, пыталось завладеть деньгами одной из посетительниц. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи всех, кто располагает информацией об этом происшествии, а также о личности подозреваемого, действия которого были зафиксированы камерой видеонаблюдения, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-22 или 02.