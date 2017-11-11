Псковичам напоминают о возможности получить госуслуги со скидкой в 30%

16:05, 11 ноября 2017, ПАИ

Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. И теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственной пошлины по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны.

Чтобы получить скидку, надо подать заявление через портал Госуслуг; дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению в личном кабинете; при оплате выбрать безналичный способ (банковская карта, электронный кошелек, мобильный телефон).

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.