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Общество

Псковичам напоминают о возможности получить госуслуги со скидкой в 30%

Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. И теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственной пошлины по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны.

Чтобы получить скидку, надо подать заявление  через портал Госуслуг; дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению в личном кабинете; при оплате выбрать безналичный способ (банковская карта, электронный кошелек, мобильный телефон).

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.

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